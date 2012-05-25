Отдел продаж: +7(3422)57-56-55

Отдел доставки: +7(3422)57-56-12

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИ

Адрес - Ул. Васильева д.3

Режим работы : Пн - Вт - Ср - Чт - Пт Сб Вс 10 - 19 10 - 18 11 - 18

Телефон : +7 (342) 205-56-80 ; Почта: vashamebelv3@mail.ru

Менеджер : Четвертных Татьяна (серийная мебель)

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ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИ

Адрес - Ул. Мира д.11

Режим работы : Пн - Вт - Ср - Чт - Пт Сб Вс 11 - 19 11 - 18 11 - 18

Телефон : +7 (342) 227-52-02 ; Почта: vashamebelm11@mail.ru

Менеджер : Божедомова Ирина (серийная мебель)

Менеджер : Васильева Наталья (заказная мебель)

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ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ПРИ ФАБРИКЕ

Адрес - Ул. Васильева д.39

Режим работы : Пн - Вт - Ср - Чт - Пт Сб Вс 9 - 18 10 - 16 Выходной

Телефон : +7 (342) 257-56-11

Менеджер : Малышева Ольга (серийная мебель)

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ПРОИЗВОДСТВО

Адрес - Ул. Васильева д.39

Режим работы : Пн-Вт-Ср-Чт-Пт Сб Вс 9 - 18 Выходной Выходной

Телефоны :

+7 (342) 257-56-55 Многоканальный +7 (342) 257-56-12 Отдел доставки, готовность заказов +7 (342) 257-56-13 Отдел по тканям, Бухгалтерия +7 (342) 257-56-14 Отдел по производству, руководство

Почта: vesta-m@list.ru

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Внимание !

Что бы попасть на фабрику - необходимо позвонить в дверной звонок.

Открываем в течении 30 сек !

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ИП Князев Алексей Александрович

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в Свердловском районе г. Перми 25.05.2012г.

Почтовый, фактический адрес:614033, г.Пермь, ул. В.Васильева,39

Юр.адрес:614089, г.Пермь, ул. Красноуфимская, д.34

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