Контакты
Отдел продаж: +7(3422)57-56-55
Отдел доставки: +7(3422)57-56-12
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИ
Адрес - Ул. Васильева д.3
|Режим работы :
|Пн - Вт - Ср - Чт - Пт
|Сб
|Вс
|10 - 19
|10 - 18
|11 - 18
Телефон : +7 (342) 205-56-80 ; Почта: vashamebelv3@mail.ru
Менеджер : Четвертных Татьяна (серийная мебель)
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ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИ
Адрес - Ул. Мира д.11
|Режим работы :
|Пн - Вт - Ср - Чт - Пт
|Сб
|Вс
|11 - 19
|11 - 18
|11 - 18
Телефон : +7 (342) 227-52-02 ; Почта: vashamebelm11@mail.ru
Менеджер : Божедомова Ирина (серийная мебель)
Менеджер : Васильева Наталья (заказная мебель)
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ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ПРИ ФАБРИКЕ
Адрес - Ул. Васильева д.39
|Режим работы :
|Пн - Вт - Ср - Чт - Пт
|Сб
|Вс
|9 - 18
|10 - 16
|Выходной
Телефон : +7 (342) 257-56-11
Менеджер : Малышева Ольга (серийная мебель)
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Внимание !
Что бы попасть в магазин - необходимо позвонить в дверной звонок.
Открываем в течении 30 сек !
ПРОИЗВОДСТВО
Адрес - Ул. Васильева д.39
|Режим работы :
|Пн-Вт-Ср-Чт-Пт
|Сб
|Вс
|9 - 18
|Выходной
|Выходной
Телефоны :
|
+7 (342) 257-56-55
|Многоканальный
|
+7 (342) 257-56-12
|Отдел доставки, готовность заказов
|
+7 (342) 257-56-13
|Отдел по тканям, Бухгалтерия
|
+7 (342) 257-56-14
|Отдел по производству, руководство
Почта: vesta-m@list.ru
Как найти на месте (нажмите, чтобы увеличить) :
Внимание !
Что бы попасть на фабрику - необходимо позвонить в дверной звонок.
Открываем в течении 30 сек !
Наши магазины на карте Перми :
ИП Князев Алексей Александрович
ИНН 590 420 542 141
Свидетельство серии 59 № 004387766 о внесении в ЕГРИП за ОГРН № 312590429700089,
выданный ИФНС по Свердловскому району г. Перми 23.10.2012г.
Паспорт: 5712 900306 выдан Отделом УФМС России по Пермскому краю
в Свердловском районе г. Перми 25.05.2012г.
Почтовый, фактический адрес:614033, г.Пермь, ул. В.Васильева,39
Юр.адрес:614089, г.Пермь, ул. Красноуфимская, д.34
Тел/факс (342) 257-56-55
Банк: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Р/счет: 40802810949770020268
БИК: 042202603
Корреспондентский счет: 30101810900000000603
ИНН Банка: 7707083893
КПП Банка : 590443001